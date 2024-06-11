Китайские автобренды удвоят продажи по итогам года

Китайские автомобильные производители располагают всеми возможностями для удвоения прошлогодних результатов продаж, либо весьма приблизиться к этой отметке, продав в истории российского авторынка около миллиона новых машин.
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