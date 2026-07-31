Медведев призвал перейти к активной обороне, а не сидеть в окопе и отстреливаться

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвящённом защите российских компаний от ограничительных мер коллективного Запада, заявил, что Россия должна выстраивать противодействие беспрецедентному санкционному давлению Запада не как пассивную оборону, а как активную наступательную стратегию.
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