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Днепропетровск и Херсон возьмут "вежливые люди": Шанс на "крымский сценарий" есть

Днепропетровск и Херсон возьмут "вежливые люди": Шанс на "крымский сценарий" есть

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА5,3K прочтений Сегодня Днепропетровск постепенно привыкает к реалиям СВО. Туда регулярно наведываются "Герани" и русские ракеты, превращая в бетонное крошево штабы командования ВСУ, ремонтные базы, промышленные предприятия и объекты инфраструктуры.

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