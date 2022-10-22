Семин высказался о грядущем матче «Локо» с «Динамо»

Юрий Семин рассказал, чем важна встреча «Локомотива» с «Динамо». Бывший главный тренер сборной России, «Локомотива» и ряда других клубов Юрий Семин поделился ожиданиями от встречи 14-го тура РПЛ, в котором «Локо» встретится с московским «Динамо».