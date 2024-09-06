Жамнов о том, что «Спартак» играл с ЦСКА без 13-го форварда: «Зачем парню сидеть на лавке, если он может получать практику в ВХЛ? Искусственно тут выращивать никто никого не собирается»

Московский клуб обыграл ЦСКА (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ с 12 нападающими в заявке. – Почему вы не используете полную заявку нападающих? – Мы использовали ее в прошлом сезоне и могу сказать так, что игрок сидит на лавке и теряет игровую практику, а ему лучше играть.