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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о том, что «Спартак» играл с ЦСКА без 13-го форварда: «Зачем парню сидеть на лавке, если он может получать практику в ВХЛ? Искусственно тут выращивать никто никого не собирается»

Московский клуб обыграл ЦСКА (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ с 12 нападающими в заявке.  – Почему вы не используете полную заявку нападающих? – Мы использовали ее в прошлом сезоне и могу сказать так, что игрок сидит на лавке и теряет игровую практику, а ему лучше играть.

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