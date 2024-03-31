ИИ точно предсказал риск рака кожи по фотографиям лица и назвал опасные факторы

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в eClinicalMedicine, искусственный интеллект продемонстрировал превосходную способность прогнозировать рак кожи по фотографиям людей, сообщает научное издательство AJMC.
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