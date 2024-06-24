От жутких фактов того, что Майкл Джексон на самом деле жив — мурашки по коже

По данным Википедии, Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Теория, в которую совершенно не верят многие поклонники поп-короля, убежденные, что он все еще жив и что он просто инсценировал свою смерть, чтобы его оставили в покое.