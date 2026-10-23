У моего любимого Саши Чёрного есть романс «Обстановочка» (1909 год).Дочурка под кроватью ставит кошке клизму,В наплыве счастия полуоткрывши рот,И кошка, мрачному предавшись пессимизму,Трагичным голосом взволнованно орет.
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Вот и проявился гений Путина. Я давно так думал, что всё, что делается нами, так видимо задумано, для большего эффекта. Респект!!! А автору отдельное спасибо за такую красиво выраженную и очень доходчивую статью. Личное уважение!