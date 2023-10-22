Брюссель задумал лишить Россию боржома и цинандали

Вместо Украины в Евросоюз примут Грузию Дмитрий Родионов Фото: AP Photo/Shakh Aivazov/TASS Материал комментируют: Вадим Трухачёв Игорь Шатров Евросоюз в очень плохой форме и нуждается в расширении за счет таких стран, как Грузия, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
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