Брюссель задумал лишить Россию боржома и цинандали

Вместо Украины в Евросоюз примут Грузию Дмитрий Родионов Фото: AP Photo/Shakh Aivazov/TASS Материал комментируют: Вадим Трухачёв Игорь Шатров Евросоюз в очень плохой форме и нуждается в расширении за счет таких стран, как Грузия, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.