Участие в IPO «МТС-Банка» будет доступно и неквалифицированным инвесторам

«МТС-Банк» озвучил предварительные параметры своего запланированного IPO.Согласно релизу кредитной организации, размещение состоит исключительно из акций, выпущенных банком в рамках дополнительной эмиссии, при этом в рамках размещения мажоритарный акционер банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему акции.
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