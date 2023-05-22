Президент Бразилии Лула да Силва: Совбез ООН не справился со своей работой

Президент Бразилии Лула да Силва предложил создать новый орган, который сможет решать мировые проблемы и предотвращать конфликты, так как ООН с этим не справляется.
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