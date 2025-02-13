"Руки опускаются": После вранья Путину и "мясных штурмов" генерала повысили. Подоляка в бешенстве - у Генштаба претензии только к Попову

Военкор Юрий Подоляка пришёл в бешенство от последних новостей о командующем 20-й армии, которого он, со ссылкой на бойцов и офицеров, обвинил во вранье на самый верх, "виртуальные победы" и, как следствие, в "мясных штурмах", которыми, по его информации, должны были прикрыть "тылы генералов", совравших о взятии Новоегорьевки в ЛНР: "руки опускаются что-то делать".
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