В McDonald’s не знают, когда закроются рестораны организации

Международная компания продолжит благотворительную деятельность.У ресторанной компании McDonald’s нет точных сведений о дате и продолжительности временного закрытия ресторанов в России, выяснил ТАСС, связавшись с контактным центром организации.
Международная компания продолжит благотворительную деятельность.У ресторанной компании McDonald’s нет точных сведений о дате и продолжительности временного закрытия ресторанов в России, выяснил ТАСС, связавшись с контактным центром организации.
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