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Названа особенность украинских «шаров-террористов»

Названа особенность украинских «шаров-террористов»

Матвийчук: малоразмерные шары ВСУ опаснее дронов из-за большой грузоподъемности Малоразмерные воздушные шары (МВШ), которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать территорию России, опаснее дронов из-за большой грузоподъемности.

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