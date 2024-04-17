Названа особенность украинских «шаров-террористов»

Матвийчук: малоразмерные шары ВСУ опаснее дронов из-за большой грузоподъемности Малоразмерные воздушные шары (МВШ), которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать территорию России, опаснее дронов из-за большой грузоподъемности.
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