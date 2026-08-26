Регистрация депутата Матвеева восстановлена: суд отменил решение о снятии с выборов

В СССР судьи выбирались голосованием по району, с публикацией биографии в рай газете, вы - выбирали своего судью?

Ингерман Ланская

Maxim В СССР судьи выбирались голосованием по району, с публикацией биографии в рай газете, вы - выбирали своего судью?

махим, в сесесере Никогда Никого не выбирали - в ссесесесрере Всегда Всех назначали