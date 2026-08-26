Регистрация депутата Матвеева восстановлена: суд отменил решение о снятии с выборов

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского областного суда и восстановил регистрацию депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева в качестве кандидата на предстоящих выборах.
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