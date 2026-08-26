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Царьград

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Регистрация депутата Матвеева восстановлена: суд отменил решение о снятии с выборов

Регистрация депутата Матвеева восстановлена: суд отменил решение о снятии с выборов

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского областного суда и восстановил регистрацию депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева в качестве кандидата на предстоящих выборах.

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Комментарии
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Maxim
В СССР судьи выбирались голосованием по району, с публикацией биографии в рай газете, вы - выбирали своего судью?
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4 н.
Ингерман Ланская
Maxim
В СССР судьи выбирались голосованием по району, с публикацией биографии в рай газете, вы - выбирали своего судью?
махим, в сесесере Никогда Никого не выбирали - в ссесесесрере Всегда Всех назначали
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4 н.
Ингерман Ланская
горлопань матвейка дальше
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4 н.