Более 23 тысяч правонарушителей привлекли к ответственности транспортные полицейские

Они были оштрафованы более чем на 50 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам начальника Департамента полиции на транспорте МВД РК Онала Бекиева с года сотрудниками департамента полиции на транспорте МВД РК и его территориальными подразделениями за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено более 23 000 правонарушителей, наложено административных штрафов на сумму более 59Они были оштрафованы более чем на 50 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".