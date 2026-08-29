В Няндоме проложили почти 19 километров новых сетей водоснабжения

В Няндоме продолжается масштабная модернизация системы водоснабжения. С 2025 года в городе уже проложили 18,8 километра новых сетей, техническая готовность объекта составляет 58%.
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