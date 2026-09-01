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Регионы России

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Андрей Мостовой перейдёт в «Локомотив» на правах аренды

Андрей Мостовой перейдёт в «Локомотив» на правах аренды

В рамках соглашения на период аренды, который продлится один сезон, зарплата футболиста будет разделена поровну между «Зенитом» и «Локомотивом».

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