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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские формирования обстреляли город Донецк и Пантелеймоновку, выпустив 22 снаряда калибром 152 миллиметра.

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