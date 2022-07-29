Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские формирования обстреляли город Донецк и Пантелеймоновку, выпустив 22 снаряда калибром 152 миллиметра.
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские формирования обстреляли город Донецк и Пантелеймоновку, выпустив 22 снаряда калибром 152 миллиметра.
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