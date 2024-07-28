Ученые Гарварда развеяли миф про 8-часовой сон. Сколько нужно спать на самом деле

Фигня все эти исследования.Каждый человек индивидуален.Если проснулся и выспался,значит все нормально.Ваш организм лучше всяких исследований подскажет Вам сколько нужно спать.

Елена Соколова

Абсолютно верно. К тому же, если ты весь день вагоны разгружал либо тебе весь день мозг выносили на работе, то будешь спать дольше. А если целый день лежал смотрел телек, то и выспишься быстрее.