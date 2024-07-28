Многие считают, что для полноценного восстановления организма человеку требуется восемь часов сна каждую ночь.
Ученые Гарварда развеяли миф про 8-часовой сон. Сколько нужно спать на самом деле
Комментарии
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А
Алексей
Фигня все эти исследования.Каждый человек индивидуален.Если проснулся и выспался,значит все нормально.Ваш организм лучше всяких исследований подскажет Вам сколько нужно спать.
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14 час.
igor petrov
чем больше спишь тем больше хочется
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11 час.
Елена Соколова
Абсолютно верно. К тому же, если ты весь день вагоны разгружал либо тебе весь день мозг выносили на работе, то будешь спать дольше. А если целый день лежал смотрел телек, то и выспишься быстрее.
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11 час.
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