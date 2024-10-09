Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Дмитрий Анатольевич только пробует, то ли ещё будет!Дмитрию Анатольев...
  • сергей козьменко
    аФтор говноед пиндосовский, пойди у Бидона гонорар попроси, он твою лапку пожмет.Раскулачивание ка...
  • Вадим Кузнецов
    Хм. Это что же, его второй раз будут депортировать за счет российского налогоплательщика? Нет уж, пусть он отработает...Мигранта с запрет...

«Гиацинты» обрушили снаряды на врага в Запорожской области

«Гиацинты» обрушили снаряды на врага в Запорожской области

Расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» обрушили снаряды на противника в Запорожской области. Об этом сообщает корреспондент нашего телеканала Виктория Косогляденко При этом артиллеристы уделили внимание маскировке - они надежно скрыли от противника огневые позиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх