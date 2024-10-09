«Гиацинты» обрушили снаряды на врага в Запорожской области

Расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» обрушили снаряды на противника в Запорожской области. Об этом сообщает корреспондент нашего телеканала Виктория Косогляденко При этом артиллеристы уделили внимание маскировке - они надежно скрыли от противника огневые позиции.