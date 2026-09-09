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Царьград

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"Время бесов заканчивается": Военкор Стешин побывал в атакованной ВСУ обители старца Зосимы

"Время бесов заканчивается": Военкор Стешин побывал в атакованной ВСУ обители старца Зосимы

Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское более двух лет находился под обстрелами и в огневой блокадеСвято-Успенская Николо-Васильевская обитель в Донбассе, основанная почитаемым православным подвижником – старцем Зосимой (в миру Иван Алексеевич Сокур), недавно стала целью серьёзной атаки украинских беспилотников.

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