"Время бесов заканчивается": Военкор Стешин побывал в атакованной ВСУ обители старца Зосимы

Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское более двух лет находился под обстрелами и в огневой блокадеСвято-Успенская Николо-Васильевская обитель в Донбассе, основанная почитаемым православным подвижником – старцем Зосимой (в миру Иван Алексеевич Сокур), недавно стала целью серьёзной атаки украинских беспилотников.