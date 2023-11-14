Жар-птица Мира стала талисманом первых «Игр будущего»

Жар-птица Мира станет талисманом первых «Игр будущего», которые состоятся в Казани в 2024 году. Талисман был представлен во вторник, 14 ноября, на выставке-форуме «Россия» в Москве на церемонии празднования 100 дней до начала соревнований.