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Жар-птица Мира стала талисманом первых «Игр будущего»

Жар-птица Мира стала талисманом первых «Игр будущего»

Жар-птица Мира станет талисманом первых «Игр будущего», которые состоятся в Казани в 2024 году. Талисман был представлен во вторник, 14 ноября, на выставке-форуме «Россия» в Москве на церемонии празднования 100 дней до начала соревнований.

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