Вице-премьер Чернышенко рассказал об успехах и перспективах РФ в области спорта

МОСКВА, 16 ноября, ФедералПресс. Под руководством заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко в павильоне координационного центра правительства на Международной выставке-форуме «Россия» состоялось совещание по вопросам развития физической культуры и спорта.
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