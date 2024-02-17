Белый дом обвинил конгресс в бездействии после сдачи Авдеевки

ВАШИНГТОН, 18 февраля, ФедералПресс. Вашингтон считает потерю Авдеевки платой за бездействие конгресса США, администрация президента призывает парламентариев срочно одобрить запрос на выделение помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии