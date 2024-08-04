"Рубин" проиграл "Химкам" в матче 3-го тура российской премьер-лиги

Футбольный матч между "Рубином" и "Химками" завершился победой последних со счетом 3:2. Главный тренер казанского клуба Рашид Рахимов признался, что его команда не смогла сохранить уровень игры до конца матча, что привело к пропущенным голам во второй половине встречи.