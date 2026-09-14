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Царьград

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Кубок мира 2027: Counter-Strike 2 разыграет 2 млн долларов

Кубок мира 2027: Counter-Strike 2 разыграет 2 млн долларов

В Эр-Рияде с 20 июля по 1 августа 2027 года пройдет турнир по Counter-Strike 2 в рамках Кубка мира. Призовой фонд составит 2 млн долларов.

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