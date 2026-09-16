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Онищенко назвал среду самым продуктивным днем недели

Онищенко назвал среду самым продуктивным днем недели

Среда является наиболее эффективным рабочим днем недели с точки зрения биоритмов человека. Об этом сообщил заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

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