Дорогие украинцы!

Славик Яблочный Давайте ответим на вопрос: « Что изменилось за 10 лет???» Напомню, за что стоял Майдан: ✅ чтобы на пенсию можно было жить достойно; ✅ чтобы в больницах было достаточно лекарств; ✅ чтобы чиновники не воровали, а работали для людей; ✅ за порядок, за стабильность, за экономическое развитие; ✅ за уважение к каждому человеку, чтобы все были равны перед законом; ✅ чтобы на Ваши налоги власть имущие строили школы, больницы, дороги, а не покупали себе вместо этого яхты и шикарные дачи; ✅ чтобы не было взяточничества ментам, врачам, судьям, налоговой, вузам, жэкам; ✅ чтобы дети чиновников не совершали преступления безнаказанно и не жили на налоги украинцев в Европе и Штатах; ✅ за вступление в ЕС; ✅ за строительство заводов и фабрик, увеличение рабочих мест.