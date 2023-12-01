БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Санду скоро потеряет свои портки,!Куда лезет кошка драная!Санду мечтает док...
  • вага карлито
    Это говорит о том, что стоит нам  скинуть с себя  некие обязательства и делать так же в отношении недругов, как они п...Радовавшиеся пост...
  • Samarium
    Нельзя хохлам позволить это сделать.....Сможет ли Украина...

Дорогие украинцы!

Дорогие украинцы!

Славик Яблочный Давайте ответим на вопрос: « Что изменилось за 10 лет???» Напомню, за что стоял Майдан: ✅ чтобы на пенсию можно было жить достойно; ✅ чтобы в больницах было достаточно лекарств; ✅ чтобы чиновники не воровали, а работали для людей; ✅ за порядок, за стабильность, за экономическое развитие; ✅ за уважение к каждому человеку, чтобы все были равны перед законом; ✅ чтобы на Ваши налоги власть имущие строили школы, больницы, дороги, а не покупали себе вместо этого яхты и шикарные дачи; ✅ чтобы не было взяточничества ментам, врачам, судьям, налоговой, вузам, жэкам; ✅ чтобы дети чиновников не совершали преступления безнаказанно и не жили на налоги украинцев в Европе и Штатах; ✅ за вступление в ЕС; ✅ за строительство заводов и фабрик, увеличение рабочих мест.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Narvalroz Евгений
Где-то читал, что девочку эту нашли уже и спросили. Ничего вразумительного эта ТП сказать, естественно, не смогла.
Ответить
11 час.
Олег Шабалин
хохол=еблан
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх