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Мыши с человеческим мозгом внутри: ученые пересадили кору и увидели чудо!

Мыши с человеческим мозгом внутри: ученые пересадили кору и увидели чудо!

Эй, друзья, держитесь за стулья — нейробиологи только что провернули эксперимент, от которого мурашки по коже! Они взяли мышей, генетически лишили их почти всей коры головного мозга, а потом… пересадили туда человеческие нейроны.

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