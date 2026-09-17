Мыши с человеческим мозгом внутри: ученые пересадили кору и увидели чудо!

Эй, друзья, держитесь за стулья — нейробиологи только что провернули эксперимент, от которого мурашки по коже! Они взяли мышей, генетически лишили их почти всей коры головного мозга, а потом… пересадили туда человеческие нейроны.
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