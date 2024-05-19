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Канарейкин об уходе Юрчо и Прохоркина из «Авангарда»: «Их звено считалось 2-м ударным. Цель не достигнута, значит недоработали»

Вчера омский клуб объявил, что форварды Томаш Юрчо и Николай Прохоркин не останутся в команде.  «Мы видим, что «Авангард» работает на рынке, видим, что подписываются легионеры, например, Вей и так далее.

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