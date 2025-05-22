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Царьград

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Русские войска отразили контратаку ВСУ под Загрызово, уничтожив 40 бойцов

Русские войска отразили контратаку ВСУ под Загрызово, уничтожив 40 бойцов

Русский военный аналитик Андрей Марочко сообщил об успешной остановке контратаки ВСУ у Загрызово. В результате операции уничтожены украинский танк и около 40 солдат, что позволило русским силам продвинуться на одном из участков купянского направления.

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