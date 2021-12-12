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В Госдуме перечислили изменения в жизни россиян в 2022 году

В 2022 году в России упростят налоговую систему, займутся экологическими вопросами и цифровизацией. О таких изменениях в жизни россиян в новом году рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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