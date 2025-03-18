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Александр Дубинский: Сорвет ли Зеленский мирные переговоры?

Александр Дубинский: Сорвет ли Зеленский мирные переговоры?

Почему Европа не защитила Украину? Зачем Зеленскому 30 дней до перемирия, если Трамп хочет закончить войну к 20 апреля? Связаны ли выборы в Украине с планом по срыву мирного процесса? Европа без армии, Зеленский без решений Александр Дубинский обращает внимание на парадокс: пока Зеленский ведёт переговоры с Европой в онлайн-формате, ключевые вопросы остаются нерешёнными.

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