Александр Дубинский: Сорвет ли Зеленский мирные переговоры?

Почему Европа не защитила Украину? Зачем Зеленскому 30 дней до перемирия, если Трамп хочет закончить войну к 20 апреля? Связаны ли выборы в Украине с планом по срыву мирного процесса? Европа без армии, Зеленский без решений Александр Дубинский обращает внимание на парадокс: пока Зеленский ведёт переговоры с Европой в онлайн-формате, ключевые вопросы остаются нерешёнными.