На ПМЭФ прибудет министр горнодобывающей промышленности Сьерра-Леоне

Вместе с ним в Петербург прилетит большая делегация Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай приедет в Северную столицу для участия в ПМЭФ-2025 с большой делегацией.
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