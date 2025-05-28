В Дорогомилове построят ЖК с подземным торговым центром

Согласован проект многофункционального жилого комплекса на Кутузовском проспекте, владения 12 и 14А, сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.