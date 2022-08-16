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Горячей воды не будет еще в одном районе Уссурийска

Горячей воды не будет еще в одном районе Уссурийска

АО "УПТС" информирует население Уссурийска о грядущем отключении горячей воды. Потерпеть коммунальные неудобства придется жителям Слободы, сообщает ИА UssurMedia.

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