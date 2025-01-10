В Вашингтоне заявили, что ни одна из сторон конфликта на Украине не готова к переговорам

ВАШИНГТОН, 10 января, ФедералПресс. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в пятницу, что на данный момент ни одна из сторон конфликта на Украине не готова к началу переговоров.
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