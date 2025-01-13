Депутат Госдумы Шеремет оценил позицию Трампа по новым регионам России

Избранный президент США назвал нереалистичным вытеснение России с бывших территорий Украины.Депутат Государственной Думы, представляющий Крым, и член комитета по безопасности Михаил Шеремет выразил поддержку позиции избранного президента США Дональда Трампа, который считает нереалистичным сценарий «вытеснения» России со всех бывших территорий Украины, включая Крым.