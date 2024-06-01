Прощание с Анастасией Заворотнюк: толпа желающих собирается в Покровском монастыре в Москве – первые фото

С первых минут церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк на территории Покровского монастыря в Москве собралась огромная очередь из ее поклонников и желающих выстроилась, готовая проститься с любимой актрисой.
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