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Прощание с Анастасией Заворотнюк: толпа желающих собирается в Покровском монастыре в Москве – первые фото

Прощание с Анастасией Заворотнюк: толпа желающих собирается в Покровском монастыре в Москве – первые фото

С первых минут церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк на территории Покровского монастыря в Москве собралась огромная очередь из ее поклонников и желающих выстроилась, готовая проститься с любимой актрисой.

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