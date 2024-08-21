Станислав Воскресенский обозначил ключевые задачи по развитию системы здравоохранения в Кинешме

<p> В этом году в Кинешме предстоит завершить капитальный ремонт детской поликлиники №1 – последнего медучреждения по проекту «Решаем вместе», а также решить вопросы кадрового обеспечения поликлиник и стационаров.
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