В Одессе сообщают о взрыве на фоне воздушной тревоги

В Одессе раздался взрыв на фоне воздушной тревоги, передаёт украинский телеканал «Общественное». В Одесском районе объявлена воздушная тревога.
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