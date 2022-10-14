Аргументы и Факты

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Ефимов: инвестор сможет открыть в Москве детсад по льготной арендной ставке

Ефимов: инвестор сможет открыть в Москве детсад по льготной арендной ставке

До конца года Москва выставит на торги объект, расположенный на Краснолиманной улице на юго-западе. Предполагается, что победивший инвестор превратит нежилое здание в детский сад и станет участником льготной программы «Объекты образования за рубль».

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