Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 549 подписчиков

В ЦБ готовятся к сложнейшему решению по ключевой ставке: День "Х" - 24 июля. Чего ждать гражданам

В ЦБ готовятся к сложнейшему решению по ключевой ставке: День "Х" - 24 июля. Чего ждать гражданам

24 июля в ЦБ могут объявить об очень значимом решении по ключевой ставке. Говорят, оно будет одним из самых сложных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии