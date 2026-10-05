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Крымская газета

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Более 40 улиц Судака и окрестности останутся без света 6 октября: список

Более 40 улиц Судака и окрестности останутся без света 6 октября: список

6 октября 2026 года в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на сетях электроснабжения с 10:00 до 18:00 будет отсутствовать электроэнергия в Судаке и окрестностях.

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