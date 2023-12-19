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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вингер «Оренбурга» Мансилья о России: «За столом все сидят в телефонах. В клубах Аргентины так нельзя – заплатишь штраф»

Вингер «Оренбурга» Мансилья о России: «За столом все сидят в телефонах. В клубах Аргентины так нельзя – заплатишь штраф»

– Какие странные привычки ты заметил у русских? – Когда кто-то заканчивает есть, он не ждет остальных.

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