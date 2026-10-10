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OilPrice

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Southeast Asia Needs More Power, But Its Weak Grid Could Be a Problem

The war in Iran has exposed a critical vulnerability in Southeast Asia’s energy markets. The region is heavily dependent on fossil fuel imports, and demand is continuing its steep growth trajectory even as global crude oil prices remain punishingly high.

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