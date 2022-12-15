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Джейсон Тейтум – о 44 очках с «Лейкерс»: «В прошлом матче я играл, как дерьмо, и Джо Маззулла сказал мне об этом»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум после победы над «Лейкерс» (122:118, ОТ) рассказал о подходе главного тренера Джо Маззуллы к неудачным отрезкам в исполнении команды.

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