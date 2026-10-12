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Еще более 15 тысяч тверитян подключили «Антивирус» от «Ростелекома»

Еще более 15 тысяч тверитян подключили «Антивирус» от «Ростелекома»

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ID a-30896F7NfYUJCUneVewPMFcYF С начала года услугу «Антивирус» от «Ростелекома» подключили более 15 тысяч жителей Тверской области.

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