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Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи

Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи

© Украина.руСегодня 1,1K прочитали Мы можем рассмотреть полномасштабный ввод войск НАТО на Украину как фантастический сценарий.

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